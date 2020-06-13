Burcu Esmersoy ve Allan Hakko aşkı bitti

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Hem karantina süreci hem de ünlü sunucunun işkolikliği dört aylık ilişkiyi bitirdi.

Burcu Esmersoy, dört ay önce gönlünü Vakko’nun veliahdı Allan Hakko’ya kaptırmıştı. İlişkisi hakkında, “Birbirimizi tanıma aşamasındayız” diyen Esmersoy’un ilişkisi uzun sürmedi.

2. Sayfa programının son dakika haberine göre çiftin ilişkisi, Esmersoy’un disiplinli hayatı ve işine daha çok zaman ayırması nedeniyle bitti.

Gezmeyi ve sosyal hayatı seven Allan Hakko’nun ise arkadaşlarına, “Burcu sadece işine aşık” dediği iddia edildi. Allan Hakko, söylentilere göre arkadaşlarıyla Göçek’e tatile gitti.

Burcu Esmersoy, çıkan ayrılık iddialarına yanıt vermeyerek Instagram hesabından, “Mutlu 44” notuyla fotoğraf paylaştı.