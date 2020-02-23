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Burcu Esmersoy yeni aşkıyla ilgili konuştu
Burcu Esmersoy yeni aşkıyla ilgili konuştu
Sunucu Burcu Esmersoy, birlikte aşk yaşamaya başladığı iddia edilen Allah Hakko hakkında açıklamada bulundu.
Emre ÇEVİK
Magazin 23 Şubat 2020 - 10:05

Güzel sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy önceki gün bir AVM’de objektiflere takıldı. Makyajsız ve doğal hali ile görüntülenmekten hiç bir zaman kaçınmayan Esmersoy, gazetecilere poz verdikten sonra ayak üstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Muhabirlerin magazin gündemine bomba gibi düşen Allan Hakko aşkını sorması üzerine gülümseyen güzel sunucu, “Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız.” demek ile yetindi. Başka soru almayan Burcu Esmersoy, dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapmaya devam etti.

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