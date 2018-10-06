Burcu Esmersoy’dan “14 bin TL kirası olan eve çıktı” iddialara cevap

Burcu Esmersoy’dan “14 bin TL kirası olan eve çıktı” iddialara cevap

Geçtiğimiz Mayıs ayında Berk Suyabatmaz ile evlenen Burcu Esmersoy, "14 bin TL'lik kirası olan eve çıktığına" yönelik iddialara cevap verdi: "O kadar delirmedim..."

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Berk Suyabatmaz'la New York’ta evlenen güzel sunucu Burcu Esmersoy’un kısa bir süreliğine otele yerleştiği, ardından da Göktürk’te 14 bin TL kirası olan, 4 katlı lüks bir villaya taşındığı iddia edilmişti. Önceki gün İstinye Park’ta görüntülenen Esmersoy, iddialara cevap verdi.

‘O PARAYI ÖDEYECEK KADAR DELİRMEDİM’

“Dört katlı villaya 14 bin TL kira ödediğim, yazıldı. Bu haberin çıkmasından rahatsızım” diyen Esmersoy, “Maddiyat konularını konuşmam ama bir eve o parayı ödeyecek kadar delirmedim” ifadelerini kullandı.



