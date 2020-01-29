Burcu Esmersoy’dan şaşırtan hamle

Burcu Esmersoy son hareketi ile magazin basınının gündemi oldu. Hızlı bir şekilde Berk Suyabatmaz ile nikah masasına oturan ve jet hızıyla boşanan Burcu Esmersoy, eski eşinin yeni sevgili Berrak Tüzünataç ile olan fotoğrafını beğendi.

Jet hızıyla Berk Suyabatmaz ile evlenen ve kısa süre boşanma kararı alan Burcu Esmersoy, eski eşinin yeni sevgilisi ile olan aşk pozunu beğendi. Boşandıktan sonra Burcu Esmersoy’un en yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile sevgili olan Berk Suyabatmaz’ın bu tavrı çok eleştirilmişti.

ROMANTİK FRANSA TATİLİ



Fransa'nın, dünyaca ünlü kayak merkezi Mont Blanc'a tatile giden sevgililer, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç'ın sosyal medya hesaplarında paylaştığı bu kareyi beğendi.

