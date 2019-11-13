Burcu Esmersoy’dan Tamer Karadağlı açıklaması

Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile dinlenme tesislerinde görüntülendi. İkilinin gündeme bomba gibi düşen görüntülerine Burcu Esmersoy'dan jet hızında yanıt geldi.

“GARİP CÜMLELER KURULUYOR”

İşte Burcu Esmersoy'un bir magazin programına yaptığı açıklama: “Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. Ya köpek gibi çalışıyorum.Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon'a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul'a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?” ifadelerini kullandı. Öte yandan Burcu Esmersoy, aşk iddialarına geçen hafta set ekibiyle çekilen fotoğrafını bir kez daha sosyal medya sayfasından paylaşarak Tamer Karadağlı ile baş başa olmadıkları vurguladı.

