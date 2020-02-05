Burcu Esmersoy’un ‘Beyaz Atlı Prens’i körük çıktı!

Sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla esprili kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşi gereği sürekli olarak uçak yolculukları gerçekleştiren Burcu Esmersoy, hayatının önemli bir kısmını geçirdiği uçaklarla ilgili olarak sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşımda bulunuyor. Kısa bir süre öncesine kadar yurtdışında olan Esmersoy, havalimanından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

YOLCU KÖRÜĞÜNE BEYAZ ATLI PRENS GÖNDERMESİ

Geçen yıl eylül ayında Berk Suyabatmaz ile olan evliliğini sona erdiren Burcu Esmersoy, boşanma sonrasında işlerine daha fazla vakit ayırmaya başlamış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları da artırmıştı. Esmersoy, bu defa uçaktan inmesini sağlayacak olan yolcu körüğünü beklerken çektiği bir karenin üzerine düştüğü notla gülümsetti. Esmersoy, uçaktan inmek için beklediği körüğü ‘Beyaz Altı Prens’e benzetti ve “Gel al beni beyaz atlı prens!” notunu düştü.