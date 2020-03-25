Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Burcu Esmersoy’un Covid-19 önlemi
Burcu Esmersoy’un Covid-19 önlemi
Burcu Esmersoy, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle sadece market alışverişine çıkıyor. Esmersoy, sokağa çıkarken de tedbiri elden bırakmıyor...
Emre ÇEVİK
Magazin 25 Mart 2020 - 16:28

Burcu Esmersoy, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle sadece market alış verişine çıkıyor. Yeniköy'de bir markette objektiflerimize takılan Burcu Esmersoy eldiven ve maskesiyle tedbirini aldı. Esmersoy, “İşim ertelendi. 28 Nisan'a kadar evdeyim. Evi toparlayacak çok vaktim oldu. Site içinde yürüyüş yapıyorum. Market harici evden çıkmıyorum” diye konuştu.

Muhabirlerin ‘Evde kal çağrısı yapan ünlü isimler sahilde yürüyüş yapıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna, “Sorumluluk sahibi insanlarız. Kimseyi eleştiremem, çevresindeki insanlara zarar vermeyip, yaklaşmadığı sürece. Yapana bir şey diyemem biraz dikkatli olmamız lazım bu konuda” diye yanıt verdi. Ünlü sunucu bu süreç içinde eve misafir kabul etmediğini de sözlerine ekledi.