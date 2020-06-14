Burcu Esmersoy’un göğüs silikonu yanıtı!

Özellikle salgın döneminde sosyal medya hesabını çok daha aktif bir şekilde kullanan ve yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Burcu Esmersoy, bir takipçisinden gelen 'göğüsler büyümüş silikon mu?' şeklindeki bir soruya esprili bir yanıt verdi.

Sadece güzelliği ve yaptığı paylaşımlarla değil aynı zamanda aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Burcu Esmersoy, dört aydır birlikte olduğu Vakko’nun veliahdı Allan Hakko ile yollarını ayırdı. Bir magazin programı tarafından açıklanan ayrılık kararı sonrasında herhangi bir paylaşımda bulunmayan Esmersoy, gündelik hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Takipçileriyle etkileşim halinde olan ve verdiği esprili yanıtlarla dikkatleri üzerine çeken Esmersoy, hesabından paylaştığı bir fotoğrafa gelen ‘göğüsler büyümüş, silikon mu?’ şeklindeki bir soruyu yanıtsız bırakmadı ve esprili yönünü göstererek ‘sabahtan akşama büyüdü’ yanıtını verdi.