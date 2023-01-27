Burcu Esmersoy’un küvet pozları gündem oldu
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı küvet pozlarıyla kendine hayran bıraktı.
46 yaşındaki Burcu Esmersoy, siyah bodysiyle verdiği pozlarla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Ünlü isme binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Sosyla medya kullanıcıları Burcu Esmersoy’a, “Gitmeyen güzelliğinin sırrı var mı?” ve “Kim der ki 46 yaşında” gibi yorumlarda bulundu.
Esmersoy ise küvet başında çekildiği pozlarına “Body vardı, çektik” notunu düştü.