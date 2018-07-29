Burcu Esmersoy’un servet değerinde altın saati

Pahalı saatler takmayı seven Burcu Esmersoy, kendine servet değerinde bir saat aldı. İsviçre yapımı 278 bin TL değerindeki altın saat, döviz artışından dolayı kısa sürede 100 bin TL değer kazanınca Esmersoy'un tutkusu kârlı bir yatırıma dönüştü.

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Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında. Son olarak deniz kenarında çekilmiş bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sunan Esmersoy’un kolundaki altın saat dikkatli gözlerden kaçmadı.

Akıllara ilk gelen Esmersoy’un futbolcu Arda Turan’la birliktelik yaşadığı dönemde Turan’dan ödünç aldığı 82.500 İsviçre Frangı yani 401 bin TL değerindeki Patek Phillipe’i hâlâ iade etmediği oldu.

Ancak gerçek farklı. Çünkü Esmersoy’un kolunda görünen altın saat, Turan’dan ödünç aldığı ve polemiklere neden olan saat değil. Lüks saatlere tutkusuyla bilinen güzel sunucunun kolundaki Audemars Piquet marka saati kendisinin aldığı ve değerinin tamı tamına 57.200 İsviçre Frangı ( 278 bin TL) olduğu öğrenildi. Güzel sunucunun satın aldığı saatten dövizin artışıyla birlikte kısa sürede 100 bin TL’yi aşkın kar ettiği öğrenildi.