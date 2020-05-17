Burcu Esmersoy’un takipçi sayısı 4 Milyon oldu

Burcu Esmersoy’un takipçi sayısı 4 Milyon oldu

Ev karantinası günlerinde hesabından paylaştığı videolarla dikkat çeken sunucu Burcu Esmersoy, renkli kişiliğini sergilediği paylaşımları ile büyük beğeni kazandı. Özellikle salgın döneminde paylaşımlarına ağırlık veren Esmersoy bunun karşılığını da aldı.

Instagram hesabını takip eden kişi sayısı 4 Milyona çıkan Burcu Esmersoy, hesabından öpücüklü bir kare paylaştı ve şunları yazdı:

“Kisses kisses kisses! teşekkürler… 4 Milyon olmuşuz haber vermiyorsunuz! Ben sizler için aşırı güzel bir hediye düşüneyim bunu kutlamak için… Biraz zaman verin bana”

Esmersoy’un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçileri güzel sunucunun öpücüklü teşekkür paylaşımının altına: “Öpücük peşin, hediyeyi düşünecek!” şeklinde yorumlarda bulundu.