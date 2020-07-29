Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder’in oynadığı filmler, diziler ve hayatı…

Bülent Parlak'la boşanan Burcu Gönder hakkında birçok detay merak ediliyor. Burcu Gönder kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

Burcu Gönder, 7 Şubat 1983 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Bir Demet Tiyatro ile geçen Burcu Gönder hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder nereli ve kaç yaşında?

BURCU GÖNDER KİMDİR?

Burcu Gönder 7 Şubat 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesine giren Burcu Gönder; İstanbul Üniversitesi öğrenci Kültür Merkezi tiyatro grubuna katılmıştır. Bu grupta iki sene eğitim aldıktan sonra 2003 yılında Ayışığı Sanat Evi Tiyatro kursuna katılmış ve Tuncer Cücenoğlu’nun Çıkmaz Sokak oyununda rol almıştır. Bunun yanında televizyonda yayınlanan “Altın Çocuk” ve “Sihirli Oda” adlı çocuk filmlerinde rol aldı. Burcu Gönder 2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi atölye oyuncuları arasına da katılarak 2007 yılında Bir Demet Tiyatro adlı dizide rol almıştır. Halen atölye oyuncuları ile beraber BKM mutfakta skeç tiyatrosu yapmaktadır.

19 Kasım 2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Emrah Parlak ile evlendi. Lisa adında bir kızı bulunan Burcu Gönder şimdilerde Atv'de yayınlanan Ağlama Anne dizisinde Aydan karakterine hayat vermektedir. Burcu Gönder 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Kova burcudur. Bülent Parlak ile Burcu Gönder 2020’nin temmuz ayında boşandı.