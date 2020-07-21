Burcu Gönder ve Bülent Emrah Parlak’tan ‘dilekçe kazası’ paylaşımı

Oyuncu Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder'in boşanma dosyasında yer aldığı iddia edilen dilekçe herkesi şoke etti. Çift daha sonra sosyal medya hesaplarından haberleri yalanlayan bir paylaşımda bulundu.

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla üne kavuşan Bülent Emrah Parlak'ın beş yıl önce evlendiği Burcu Gönder ile boşanacağı iddia edilmişti. İddialara göre Gönder eşinin agresif tutumu ve öfke problemi nedeniyle boşanma davası açmaktan endişe ettiğini öne sürerek mahkemeden tedbir talep etmişti.

Gönder, daha sonra eşiyle anlaşmalı boşanma konusunda sulh olduklarını belirterek tedbir kararının kaldırılması için yeniden mahkemeye başvurmuştu. Bir diğer iddia ise Bülent Emrah Parlak’ın Burcu Gönder'in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını almasıydı…

Bu şoke eden iddialardan sonra ünlü çift sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada “İkimizde dostane ilişkiler çerçevesinde evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.