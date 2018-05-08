Burcu Güneş, en çok hangi çiftleri yakıştırıyor?

Evlilik yolunda ilerleyen Burcu Güneş, kendisine en çok hangi çiftleri yakıştırdığını soran gazetecilere şu cevabı verdi: "Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya. Metin Hara ile Adriana Lima da çok yakışıyor. Gözlerindeki aşkı ve birbirlerine olan bağlılığı ilk günden beri derinden hissediyorum"...

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Şarkıcı Burcu Güneş, geçtiğimiz akşam katıldığı bir ödül töreninde şıklığı ve fit görüntüsüyle dikkat çekti. Mavi renkli takımını inci kolyesi ve yüzüğüyle tamamlayan Güneş, “İnciler bana ayrı bir duygu veriyor. Bu ara incilere fena taktım, asaletini seviyorum.” dedi.

“GÖZLERİNDEKİ AŞKI”



Hakan Kutal’la evlilik yolunda ilerleyen Güneş, kendisine yöneltilen “En çok hangi ünlü çiftleri beğeniyorsunuz” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin’i çok yakıştırıyorum. Aynı şekilde Adriana Lima ve Metin Hara’yı da. İlk zamanlar belki çok eleştirildiler ama gözlerindeki aşkı ve birbirlerine olan bağlılığı ilk günden beri derinden hissediyorum. Onların aşklarını da inci gibi değerli ve asil buluyorum.”