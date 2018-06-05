Burcu Güneş: Şarkıcı olmasaydım…

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Sanat hayatının 20. yılını kutlayan Burcu Güneş, Bestyle Magazine'e kapak oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Güneş’in yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

Yıllardır İngilizce şarkılarla açılmaya çalışılan yurt dışına bir baktık ki türkülerle açılıyoruz. Haklı gururunu yaşıyorum. Bir Grammy almayı çocukluğumdan beri hayal ediyorum. Bu sene ‘etnik müzik' kategorisi için iyi bir adım attık, harika dönüşler alıyoruz. Moda diye çok fazla talep gören şeyleri ben pek tercih etmem, istemem. Aslında farkettim ki ben modayı takip etmekten çok moda yaratmayı amaçlayan biriyim. Belki de şarkıcı olmasaydım bir tasarımcı bile olabilirmişim.

MICHAEL JACKSON TAKLİDİ BİRİNCİLİK GETİRDİ

Önce sağlığım sonra da yaptığım işin görsel kısmı için sporu önemsiyorum. Turnelere çıkıyoruz ve yoğun tempoda ayakta kalabilmek için uyku, spor ve iyi beslenme şart. Çoğu zaman koşu bandında koşarken şarkı söylüyorum! Dans etmeyi de çok severim. Ortaokuldayken bir yarışmada Michael Jackson'ın moon walk dansını yaparak birinci oldum. Sanat hayatıma başladığım ilk yıllar kendime bir yol çizmiştim. 20 yıldır o kuralları hiç bozmadım ve kariyerimi bugünlere getirmek kolay olmadı.