Burcu Güneş: Yeni dünya düzeninin ön hazırlığı

Corona virüsünden çok korktuğunu söyleyen Güneş, “Ben zaten titiz biriyim, şimdi iyice hijyen hastası oldum. Elimi sürekli yıkamaktan kızarıklıklar oluştu. Evin içinde de aşırı steril bir ortam var. Eve gelen her şey dezenfekte ediliyor.” dedi. Evinin çatı katında bulunan stüdyosunda vakit geçirdiğini söyleyen Güneş, aynı zamanda en alt kattaki spor salonunda ter attığını da söyledi. Rutin olarak kardiyo ve yoga yaptığını söyleyen başarılı şarkıcı, karantina günlerinde jimnastik hareketlerine başladığını da açıkladı.

Burcu Güneş; “Bunların dışında ruhumu arındırmaya çalışıyorum, meditasyon yapıyorum. Evde huzurla kitap okuma şansı bulduğum için mutluyum.” dedi. Güneş, yaşanan bu süreci yeni dünya düzeninin ön hazırlığı olarak gördüğünü söyledi: “Bu sürecin farkına varıp evde huzurla tadını çıkarmaya ve buradan yaratım yapmaya çalışıyorum. Durduğumuz hayatı hep birlikte harekete geçireceğiz.”