Burcu Güneş’in beğeni toplayan tekne pozları

Şarkıcı Burcu Güneş, pandemi nedeniyle pek çok ünlü ismin tercihi olan teknede tatil konseptini geç de olsa hayata geçirdi ve burada çekilmiş kareleriyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Karantina dönemini milyonlarca insan gibi evinde geçiren Burcu Güneş, yaz mevsiminin sonlarına doğru sevenleriyle bir araya gelme fırsatı buldu. Normalleşme süreciyle birlikte birkaç konser verme fırsatı bulan Burcu Güneş, sırasıyla Antalya, Bodrum ve Marmaris’te konser verdi ve hasret giderdi. Aynı zamanda bu süre zarfında doğum gününü kutlama fırsatı da bulan Güneş takipçileriyle etkileşimi koparmamak adına sosyal medya hesabından da keyifli kareler paylaştı.

TAKİPÇİLERİ BURCU’NUN GÜZELLİĞİNİ ÖVDÜ

Tatil için pek çok ünlü isim gibi tekneyi tercih eden Burcu Güneş, burada çekilmiş kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Üzerinde ‘dilek’ yazan bir tişörtle objektif karşısına geçen Güneş’in bu kareleri çok sayıda beğeni aldı.

45 yaşındaki İzmir doğumlu şarkıcının çekici fiziği çok sayıda övgü alırken, Güneş’in hayranları şarkıcının güzelliği üzerine yorumda bulundu.

Bir takipçisi de şarkıcının tişörtünün üzerinde yazan ‘Dilek’ kelimesine atıfta bulunarak ‘En güzel dilek’ yorumu yaptı.