Burcu Kara acı haberi böyle verdi…

Sosyal medya hesabından ev karantinası günlerinde eski günlere dair özlem dolu paylaşımlarda bulunan oyuncu Burcu Kara bu defa bir vefat haberi ile takipçilerinin karşısına çıktı. Anneannesi hayatını kaybeden başarılı oyuncu yeni yıla girerken çekilmiş bir karelerini paylaştı ve altına şu satırları yazdı:

“Canım ananem. Böyle girmiştik bu yıla halbuki. Beraber ve sarılarak. Ne mutlu bana ki bu kışı bizimle ve bizim evimizde geçirdin. Unutulmayacak anılar bıraktın bize. Ama gitmek istedin ısrarla. Haklıydın. Ben olsam, ben de dedemin yanına gitmek isterdim. Bana her cümlesinde ‘karıcım” diyen o melek adamın yanına. Güle güle ananecim. Seni çok seviyoruz. Orada buluşmak üzere .Dedeme selam söyle…”