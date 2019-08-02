Burcu Kara: Ağlamak üzere olan anne noktasındayım

Bundan üç yıl önce yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlenen oyuncu Burcu Kara, 2017 yılında anneliği tatmıştı. Sosyal medya hesabından annelik üzerine paylaşımlarda bulunan Burcu Kaya, kimi zaman yaşadığı olayları takipçilerine ulaştırıp onların fikirlerini alırken kimi zaman da çocuk bakmanın zorlukları üzerine paylaşımlarda bulunuyor. İşte Kara’nın esprili satırları:

“Günaydın… Ali diş çıkarıyor, ateşi var ve pişik oldu. Çok canı yanıyor, haliyle de dün gece hiç uyumadı. Tabii ben de. O yüzden sanmayın ki şu anda böyleyim. Tam da gözleri şiş, üzerinde gecelik, saçını bulduğu ilk lastikle çevirmiş, ilaç koyulmuş kaşıkla ellinci kez çocuğun pesinden koşup ağlamak üzere olan anne noktasındayım. Gözünüzün önüne geldim mi?”