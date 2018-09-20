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Burcu Kara bir taşla iki kuş vurdu
Burcu Kara bir taşla iki kuş vurdu
Oyuncu Burcu Kara sosyal medya hesabından, evlendiği gün çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak eşinin doğum gününü kutladı.
Magazin 20 Eylül 2018 - 13:50

Bundan iki yıl önce 2016 yılının Şubat ayında yönetmen Fırat Parlak’la dünya evine giren oyuncu Burcu Kara, hesabından paylaştığı fotoğrafla eylül ayı doğumlu yönetmen eşinin doğum gününü kutladı. Düğün gününde çekilmiş bir fotoğraflarını hesabından paylaşan Kara, bu özel kareye düştüğü; “Doğduğun güne şükürler olsun. Seni çok seviyorum” notuyla hem kendisi için özel bir günü hatırlatmış oldu hem de eşinin doğum gününü kutladı. Kara’nın bu tercihini ‘Bir taşla iki kuş vurdu’ şeklinde yorumlayanlar da oldu.

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