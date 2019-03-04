Burcu Kara: Çocukken nefret ederdim

Yapımcı Fırat Parlak ile 2016 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evlilikten Ali Çınar adında bir de çocuğu olan Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çocuğu ve aile hayatı üzerinde keyifli satırlar yazıyor. Kimi zaman yaşadığı sıkıntıları takipçileriyle paylaşan Kara, kimi zaman da değişen bakış açısı üzerine paylaşımlar yapıyor. İşte Kara’nın pazar gününe dair değişen bakış açısını anlattığı o satırlar: “Çocukken nefret ederdim ‘Pazar’lardan. Mecburen Pazar konseri izleyerek yapılan kahvaltılar, bütün gün evde çamaşır, ütü, çanta hazırlığı, annemin zorla bizi yıkaması, erken yatmak, her şey yarın yine sabahın köründe okula gidecek olmanın habercisi. Şimdi anlıyorum ki hepsi mutluluğun resmi. Aile olmanın huzuru. Annemin çabası ve çalışan annenin çocuğu olmanın koşturmacası. Ya şimdi? Pazar günü hiç bitmesin diyenler burada mı?”