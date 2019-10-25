Burcu Kara: Çok meyve kilo yapıyor

Oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı bir tatil fotoğrafına yazdıklarıyla son derece ilgi çekici bir bilgi paylaştı. Kara, meyve sevgisinden bahsederken aynı zamanda da kilo aldırabileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle özel hayatına dair esprili ve keyifli paylaşımlarda bulunan Burcu Kara, dün bir TBT fotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Geçen yaz gittiği California tatilinde çekilmiş bir fotoğrafını instagram hesabından paylaşan Kara, elinde bir kasa meyve ile göründüğü fotoğrafına şu notu düştü:

“Yine manav günümdeymişim. Yaz tatillerinde neredeyse tamamen meyveyle besleniyorum. Oraya has ne varsa özellikle onu bulup, yanımızda, arabanın bagajında taşıyoruz. Ama çok meyvenin de kilo yaptığını gördüm bu yaz. Peki siz? Yazı artıyla mı eksiyle mi bitirdiniz?”



