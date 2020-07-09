Burcu Kara: Corona bizim millete iyi gelmedi

Corona virüsü günlerini evinde ailesiyle birlikte karantinada geçiren oyuncu Burcu Kara, kısa bir süre önce havaların da ısınmasıyla birlikte tatile çıkmıştı.

Ailesiyle birlikte Cunda adasında çadır kampında kalan Kara, “Bu süreç bazı güzel şeylere de sebep olmuyor değil. Hep hayal ettiğimiz çadır ve karavan fikri mesela. Hem mesafeli olalım hem de eğlenip keyif alalım deyince seçenekler azalıyor tabii. Ama unutulmayacak anılar da ekleniyor sayfamıza…” şeklinde konuştu.

“CORONA İYİ GELMEDİ”

Burcu Kara tatilini bitirmeye günler kala yaptığı paylaşımla dikkat çekici bir tespitte bulundu. Cunda’daki kamp tatilinde gördüğü ilginç manzaraları takipçileriyle paylaşan Kara şunları yazdı:

“Tatilimin son günlerine yaklaşırken,maskeyle denize gireni de gördüm,topukluyla yüzeni de.Yani burda da çok iyi anladım ki corona iyi gelmedi bizim millete”