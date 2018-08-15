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Burcu Kara: Manasız geliyor her şey…
Burcu Kara: Manasız geliyor her şey…
Oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkenin içinde bulunduğu durumun kendisini nasıl hissettirdiğini açıkladı.
Magazin 15 Ağustos 2018 - 14:04

Ekonomik anlamda darboğazdan geçtiğimiz şu dönemde, birlik ve beraberliğe her şeyden çok ihtiyaç duyduğumuz gerçeği ünlü ünsüz pek çok isim tarafından dile getiriliyor. Konunun uzmanları her gün yeni açıklamalar yaparken insanların krizle ilgili paylaşımları da dikkat çekiyor. Bu konudaki rahatsızlığını dile getiren son isim oyuncu Burcu Kara oldu. Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığımız kötü günlerin kendi üzerindeki etkilerinden bahsederken bir yandan da bu krizden çıkmanın yollarını kendince açıkladı… İşte Kara’nın o satırları:

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“Bir çekim yapalım dedik, bir yenilenelim biz de sezon başlamadan. Ama zoraki gülüyorum bu ara ben. Ülkemizin tadı tuzu olmayınca benim de olmuyor. Hiç bir şey yapmak gelmiyor içimden. Telefonu da elime almıyorum hiç. Manasız geliyor her şey. Ama merak edenler oluyor, bir sürü mesaj, bildirim. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Ama şunu bilelim; hepimiz iyiysek iyi olur her şey. Hepimiz mutluysak güzelleşir dünya. Birbirimizi eleştirmek, yermek, hakaret etmek zamanı değil artık, BİR olmak zamanı. Sen ben değil BİZ olmak zamanı. Önce saygıyla, sonra sevgiyle, el ele olmak zamanı…”

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