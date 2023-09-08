Burcu Kara oğlunun gözündeki sorunu anlattı: Tümör olduğunu söylediler

Geçen yıl ikinci kez anne olan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali'nin bebeklik döneminde yaşadığı sağlık sorununu ilk kez anlattı.

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Oyuncu Burcu Kara 2016 yılında yapımcı Fırat Parlak ile nikâh masasına oturdu. 2017’de oğlu Ali’yi kucağına alan Kara, ikinci çocuğu Can’a ise Aralık 2022’de kavuştu.

Zaman zaman Instagram hesabından annelik tecrübelerini takipçileriyle paylaşan Kara, oğlu Ali’nin bebeklik döneminde yaşadığı bir sağlık sorununu ilk kez anlattı.

“O ANDA TADIMIZ KAÇTI”

Burcu Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Size ne zamandır bahsetmek istediğim bir konu var. Ali’nin sol gözü iki aylıkken şişmeye başladı. Bir bakalım dedik, gözlemledik, nazardır dedik, geçer dedik. Sonra daha da büyüdü ve beşinci ayında gözü neredeyse kapandı. Bu süreçte biz tabii çok önemli bir bölge olduğu için birden fazla doktorun fikrini almak istedik. İlk gittiğimiz doktor hafiften bir telaş yaptı. Karşı odadaki doktora da gidip konuştu. Biz de ister istemez ‘Ne oluyor?’ dedik. Sonra bize bir açıklama yaptılar ve bunun bir çeşit tümör olduğunu söylediler. İsmi ‘Hemanjiom’ muş. Tabii tadımız kaçtı o anda.”

“BEKLEMEYİ SEÇTİK”

“Başka doktorlara da gittik, onlar da aynı açıklamaları yaptı. Çoğu çocukta olabilen, anne karnından itibaren gelişen zararsız bir tümör… Zamanla geçebilir, geçmeyebilir, ameliyat edilebilir, kortizon tedavisi uygulanabilir gibi seçenekler vardı. Biz beklemeyi seçtik. Zaman gerçekten bir çok şeyi tamir ediyordu çünkü. Aynı son gittiğimiz doktorun dediği gibi oldu. Zamanla küçüldü tümör. İki, iki buçuk yaşında da tamamen kayboldu çok şükür.”

“ACELE ETMEYİN”

“Bunu şu yüzden anlattım, özellikle bebek ve çocuklarda kortizon tedavisi ve ameliyat gibi ciddi kararları vermek için acele etmeyin. Onların vücutları mucize gibi, bir çok şeyi onarabiliyor. Geniz eti de böyle bir konu mesela… Aldırma kararını vermeden araştırın. Bilirkişi olarak değil ama bu konularda birden çok tecrübesi olan biri olarak size öncelikle sakin kalmanızı önermek istedim. Tabii ki bu konuda tecrübeli bir doktor kontrolünde… Unutmayın ki sizin başınıza ilk kez gelen şeyi onlar belki bininci kez deneyimliyor. Tüm evlatlara sağlıklı bir ömür dilerim.”