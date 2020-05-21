Burcu Kara özlemini ‘şiir gibi’ anlattı

Corona virüsü günlerinde ev karantinasını sürdüren oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabı üzerinden özlem duyduğu yaz tatillerine dair bir paylaşımda bulundu. Kara'nın paylaşımında kullandığı ifadelere takipçileri 'şiir gibi' yorumunda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden karantina süresince dikkat çekici paylaşımlara imza atan Burcu Kara, bu defa da havaların ısınmasıyla birlikte eskiden çıktığı yaz tatillerine duyduğu özlemi dile getirdi.

Eski tarihli bir tatil fotoğrafını Instagram hesabına yükleyen Burcu Kara bu karenin altına yazdıklarıyla özlemini dile getirdi.

İşte Burcu’nun takipçilerinin ‘şiir gibi’ yorumunu yaptığı o satırlar:

“Çok denizim geldi. Çok rüzgarım, çok yelkenim. Tuzdan açamadığım saçlarım. Gerilen bacaklarım, acıyan sırtım. Yanan genzim, yosun kokum, gözgöze geldiğim balıklarım. Bozcaada’m, Assos’um. Deniz kenarında masam, köy kahvem, dostlarım. Hayallerim,anılarım.Hanginiz bana daha yakın?”