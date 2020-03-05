Burcu Kara şehit haberlerinden sonra tiyatro oyununun ertelendiğini söyledi

Burcu Kara, Nişantaşı'nda yürürken görüntülendi. Şehit haberlerinden dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Kara, tiyatro oyununun da 12 gün ertelendiğini söyledi...

Ekranların sevilen oyuncusu Burcu Kara, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Tek başına alışveriş turuna çıkan oyuncu, kendini görüntüleyen muhabirler ile sohbet etti. Şehit haberlerine çok üzüldüğünü belirten Kara, “Maalesef görüyor ve duyuyoruz, içimiz parçalanıyor. Ülkemiz için en iyisi olsun, en hayırlısı olsun” dikenlerinde bulundu.



Tiyatro oyunu olduğunu belirten ve 12 günlük bir erteleme yaptıklarını duyuran oyuncu, “Maalesef bizde oyunumuzu erteledik, kısmet olursa önümüzdeki günlerde oynamaya başlayacağız” dedi.