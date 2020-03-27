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Burcu Kara: Teşekkürlerimizi az mı ettik sana?
Burcu Kara: Teşekkürlerimizi az mı ettik sana?
Corona virüsü salgını nedeniyle kendisini evinde karantinaya alan oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan süreçle ilgili hissettiklerini paylaştı.
Magazin 27 Mart 2020 - 07:52

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Burcu Kara, oğluyla birlikte görüldüğü ve Amerika’da çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Kara bu görüntünün altına salgının hayatımızı nasıl değiştirdiği üzerine satırlar paylaşırken özlemlerini de dile getirdi.

İşte Burcu Kara’nın o dikkat çekici sözleri:

“Ey hayat!.Teşekkürlerimizi az mı ettik sana? Bizi eski fotoğraflara bakıp iç çekmeye mahkum ettin. Üst komşumda bir kahveye, oğlumu mahalledeki parkta sallamaya bile hasret bıraktın.Yok bir sitemim.Vardır bir bildiğin .Her şey kabulüm. Bekliyorum.”

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