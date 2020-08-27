Burcu Kara’dan 2020 göndermeli paylaşım

Karantina dönemini evinde geçiren ve sonrasında yaşanan normalleşme sürecini de yine memleketinde geçirerek virüsten uzak durmaya çalışan Burcu Kara, bu süre zarfında sosyal medya hesabını da ihmal etmedi.

Gündelik hayatına dair son derece samimi ve doğal kareler ile takipçilerinin karşısına çıkan güzel oyuncu, hesabından yaptığı son paylaşımla içinde bulunduğumuz 2020 yılına gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Yılın ilk aylarından beri yaşadığımız doğal felaketler ve salgın korkusu ile pek de iyi geçmeyen bu seneye, geçen yıl aynı tarihlerde çekilmiş bir fotoğraf karesi ile göndermede bulunmayı tercih eden Kara yaptığı TBT’nin altına şunları yazdı:

“Geçen sene bugün böyle neşeliymişiz. Tabii 2020’den haberimiz yok o zaman”