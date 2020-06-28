Burcu Kara’dan dört aydan sonra bir ilk…

Oyuncu Burcu Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu ayın başında yürürlülüğe giren normalleşme sürecine dahil olduğunu gösterdi.

Karantina süreci boyunca evinden çıkmayan ve bu süre zarfında yaşadığı duygusal geçişleri de hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine ulaştıran Burcu Kara, bu defa normalleşme süreciyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Eşiyle birlikte dört aylık bir karantina sürecinin ardından dışarıda yemeğe çıktığını söyleyen Kara, eşinin çektiği bir kareyi Instagram hesabından takipçilerine ulaştırdı ve altına da şunları yazdı: “Dört ay sonra ilk defa yemeğe çıktık. Bu anı fotoğraflamasam olmazdı. Kötü günleri geride bırakmamız dileğiyle.”