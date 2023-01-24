Burcu Kara’nın uyku isyanı
İkinci erkek çocuğunu geçtiğimiz ay dünyaya getiren Burcu Kara, uykusuz geçen gecelerini takipçileriyle paylaştı.
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında hayatını birleştiren Burcu Kara, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.
Kara, annelik tecrübelerini ise sık sık sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşıyor.
Ünlü oyuncu, bu sefer oğlu Can kucağında iken uykusuz geçen gecelerini anlattı.
ANNESİNİ BABASINI HİÇ UYUTMAYAN KİMDİR?
Burcu Kara, “Gündüz sürekli uyuyup gece hiç uyumayan, annesini babasını hiç uyutmayan kimdir? Bilin bakalım” dedi.