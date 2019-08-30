Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl’ı sildi

24 Aralık’ta Amsterdam’da nikah masasına oturan çift arasındaki ilk kriz sadece 2 ay sonra çıkmıştı. Çıkan bu krizi yaptıkları açıklamalarla yalanlayan ikili arasında suların durulmadığı yaptıkları son hareketle belli oldu. Burcu Kıratlı geride bıraktığımız akşam eşi Sinan Akçıl’ın soyadını instagram hesabından sildi ve birlikte göründükleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından çıkardı. Bunun dışında Sinan Akçıl da eşini takipten çıkardı. İkilinin bu hareketleri çiftin boşanma yoluna girdikleri şeklinde yorumlandı.