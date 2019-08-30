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Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl’ı sildi
Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl’ı sildi
Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından Akçıl soyadını sildi, şarkıcı eşi Sinan Akçıl'ın da eşini takipten çıkarması dikkat çekti.
Magazin 30 Ağustos 2019 - 10:30

24 Aralık’ta Amsterdam’da nikah masasına oturan çift arasındaki ilk kriz sadece 2 ay sonra çıkmıştı. Çıkan bu krizi yaptıkları açıklamalarla yalanlayan ikili arasında suların durulmadığı yaptıkları son hareketle belli oldu. Burcu Kıratlı geride bıraktığımız akşam eşi Sinan Akçıl’ın soyadını instagram hesabından sildi ve birlikte göründükleri fotoğrafları da sosyal medya hesabından çıkardı. Bunun dışında Sinan Akçıl da eşini takipten çıkardı. İkilinin bu hareketleri çiftin boşanma yoluna girdikleri şeklinde yorumlandı.

Son güncelleme: 10:33 - 30.08.2019
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