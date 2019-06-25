Burcu Kıratlı’dan Sinan’la ayrılmıyoruz paylaşımı

Evlendikten kısa süre sonra çift hakkında şaşırtıcı iddialar ortaya atılmış ve boşanacakları yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Taraflar şimdiye kadar haklarında ortaya atılan iddialara net bir şekilde yalanlama geçmeyerek adeta bu iddiaları doğrularken Burcu Kıratlı sosyal medya hesabından uzunca bir metin paylaştı ve birbirlerine olan sevgilerini ortaya koydu. İşte Kıratlı’nın o satırları:

“Ruh eşim.. Kaderim dedik birbirimize… Aşkınla, sabrınla, enerjinle… Biz olabilme gücünle… Harika bir koca mükemmel bir eş oldun. Ve her gün üstüne koyarak olmaya devam edıyosun. Asıl Zor zamanlarda insanlar tanır ya birbirini ve gerçek duygu asıl o zaman çıkar ya ortaya…. Bir kez daha iyi ki seni seçmişim dedim. İyi ki benim kocamsın dedim. Benim bütün inatçılığıma ve asiliğime rağmen beni dinginleştirdin. Şimdi seninleyken daha ben daha çocuk daha kadın oluyorum. Birlikte tek kişi olmak, aile olmak, gülmek, Goy Goy yapmak, dertleşmek… Bir ömür… 6. Ayımız kutlu olsun Sevgilim.. Kocam”