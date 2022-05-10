Burcu Özberk, Bali tatiline devam ediyor

Rol aldığı dizinin final yapmasıyla iki hafta önce soluğu Bali'de alan oyuncu Burcu Özberk, tatilinden en güzel kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk’in paylaştığı ‘Aşk Mantık İntikam’ dizisi 42. bölümle final yaptı.

Dizisi biten oyuncu Burcu Özberk de iki hafta önce tatil yapmak için soluğu Endonezya’nın egzotik adası Bali’de almıştı.



Her gün denize girip güneşlenen Burcu Özberk Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Oyuncu bu karelerin altına “Gün erken başlıyor. Uyanamıyorum” yazdı.

Burcu Özberk’in pozlarına 500 binin üzerinde beğeni geldi.

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