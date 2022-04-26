Burcu Özberk Bali’de tatilde
Rol aldığı 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizi final yapınca Burcu Özberk soluğu Bali'de aldı. Oyuncu, tatilinden ilk kareleri Instagram hesabından "Bali'den merhaba" notuyla yayınladı.
Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk’in paylaştığı ‘Aşk Mantık İntikam’ dizisi 42. bölümle final yaptı.
Dizisi biten oyuncu Burcu Özberk, tatil yapmak için soluğu Bali’de aldı.
Mavi göğüs dekolteli mini elbisesiyle gün batımına karşı pozlar veren Özberk, paylaşımına “Bali’den merhaba” notunu düştü.
Oyuncunun paylaşımı 800 binden fazla beğeni aldı.