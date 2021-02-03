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Burcu Özberk: Evlenmeden anne olabilirim

Oyuncu Burcu Özberk önceki gün katıldığı bir sohbette çarpıcı itirafta bulundu. Özberk, "Kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum" dedi.

Güncellenme: 13:58, 03/02/2021
Haberler Magazin
Burcu Özberk: Evlenmeden anne olabilirim

Ünlülerin sohbet odalarında kendilerini çok rahat hissedip her konuda fikir belirttiği Club House uygulaması sosyal medyada çok popüler. Ekranın aranan yüzlerinden Burcu Özberk de önceki gün katıldığı bir sohbette söyledikleriyle gündem oldu.

Anne olmak için evlenmesine gerek olmadığını ifade eden Özberk, şunları söyledi:

“Belli bir yaştan sonra çocuk sahibi olamıyoruz. Ben de 31 yaşındayım. Evlenmeyi de düşünmüyorum ama kendime güvenirsem babasız bir çocuğu dünyaya getirebilirim. Bu yüzden de yumurtalıklarımı dondurmayı düşünüyorum.”

Geçen haftalarda işletmeci Murat Kazancıoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Özberk, “Murat benim arkadaşım. Hayatımda biri olduğu zaman saklamam, paylaşırım” açıklamasını yapmıştı.

Murat Kazancıoğlu-Burcu Özberk

Burcu Özberk daha önce verdiği bir röportajda da “Çok düşünmeden konuşurum. Aklıma ilk geleni direkt söylerim ama bu durum ikili ilişkilerde bazen sorun oluyor” demişti.

Yayınlanma Tarihi:13:44,