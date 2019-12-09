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Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında?
Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında?
Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl isimli dizi ile yaşayan Burcu Özberk Afili Aşk dizisi ile geniş kitleler tarafından tanındı. Peki Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...
Magazin 9 Aralık 2019 - 10:28

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe Özkayalı karakterini Burcu Özberk adından sıkça söz ettiriyor. Burcu Özberk hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Burcu Özberk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okuduğu dönemde Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, 1,62 metre boyunda, 53 kilo ve Yay burcudur.

Burcu Özberk'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Ayşe Özkayalı) (TV Dizisi)
2018 – Aslan Ailem (Burcu) (TV Dizisi)
2017 – Direniş Karatay (Türkan) (Sinema Filmi)
2017 – Badem Şekeri (Ayşe) (TV Filmi)
2016 – Şahane Damat (TV Dizisi)
2015-2016 – Güneşin Kızları (Nazlı) (TV Dizisi)
2013-2015 – Muhteşem Yüzyıl (Huricihan Sultan) (TV Dizisi)