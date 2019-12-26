Burcu Özberk, Serkay Tütüncü ile hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi

Afili Aşk dizisinin başrol oyuncusu Burcu Özberk, dizideki rol arkadaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Kız kıza alışverişe çıktıklarını söyleyen ikili, yılbaşı için alışveriş yaptı.



Yeni yıla İtalya’da gireceğini söyleyen Burcu Özberk “İtalya’da tek başınıza mı olacaksınız?” sorusuna “Malesef yalnız olacağım” şeklinde yanıt verdi. Özberk, aynı dizide rol aldığı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddialarını ise “Tuğçe ile nasıl sette arkadaşsam Serkan ile de aynı şekilde arkadaşım” dedi.