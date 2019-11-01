Burcu Özberk’ten çocukluk aşkı açıklaması

Kanal D'de yaz aylarında başlayan Afili Aşk dizisinde yer alan Burcu Özberk, "Çocukluk arkadaşınız var mıydı?" sorusuna, “Çocukluk aşkım vardı. Sınıf arkadaşımdı muhtemelen. Eteğimi çekip beni cimcirmiştir” cevabını verdi.

Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Afili Aşk’ın ‘Ayşe’si Burcu Özberk, önceki gün tatil gününü fırsat bilerek Nişantaşı’nda alışverişe çıktı. Güzel oyuncuyu gören Arap hayranları, etrafını sararak bol bol fotoğraf çekildi. Çağlar Ertuğrul ile başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizisi ile ilgili konuşan Özberk, “Biz eğlenen bir ekibiz. Sahne aralarında çok güleriz, çok eğleniriz. Seyirci bizi sevdi ve sahiplendi. Çağlar'la olan uyumum da iyi, yorumlar çok pozitif geliyor” dedi.

ÇOCUKLUK AŞKIM VARDI



Oyuncuya basın mensupları dizideki ‘çocukluk aşkı’ durumunu hatırlatarak, “Sizin çocukluk aşkınız var mıydı?” diye sordu. Güzel oyuncu bu soruya şu yanıtı verdi: “Çocukluk aşkım vardı. Sınıf arkadaşımdı muhtemelen. Eteğimi çekip beni cimcirmiştir”