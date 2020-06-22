Burcu Sapmaz’dan yeni tekli

Geçtiğimiz haftalarda sözlerini ve bestesini kendisinin üstlendiği aranjesini başarılı müzik adamı Zafer Haznedaroglu ile Katar'da tamamlayan 'Haksiz Bedel' isimli slow şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkan Burcu Sapmaz, müzik kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

Erhan Bayrak ile olarak çıkardığı ‘Ayrılık Silsilesi’ isimli teklisiyle müzik pazarlarında 2018 yılında giriş yapan Burcu Sapmaz, 2019 yılında Mert Ekren düzenlemesi ile ‘Semsiye’ teklisini, 2020 yılında ise Zafer Haznedaroglu düzenlemesi olan ‘Haksiz Bedel’ isimli şarkısını piyasaya sürdü. Burcu Sapmaz, şarkılarının söz ve bestesini kendisi yazmakta.

BURCU SAPMAZ KİMDİR?

Burcu Sapmaz, 1986 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bir vakıf üniversitesinin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Burcu Sapmaz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Birol Güven'in Mit Akademi’sinde oyunculuk, san, solfej dersleri aldı. Tiyatro oyunları, Muhteşem Yüzyıl dizisi ve pek çok reklam filminde rol aldı.