Burcu Tuna kimdir? Burcu Tuna nereli ve kaç yaşında?

Burcu Tuna, 1986 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Kurşun Yarası dizisi ile geçen Burcu Tuna hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Burcu Tuna nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Elvan Haksever karakterini canlandıran Burcu Tuna hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Burcu Tuna kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BURCU TUNA KİMDİR?

Burcu Tuna, 16 Mart 1986 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünden mezun olmuştur. Kameralar karşısına ilk kez 2003 yılında yayınlanan Kurşun Yarası dizisi ile geçen Burcu Tuna; Sen Benimsin, Kurşun Yarası, Kavak Yelleri, Kasırga İnsanları, Muhteşem Yüzyıl, Eve Düşen Yıldırım gibi yapımlarda yer almıştır. Burcu Tuna, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Elvan karakterine hayat vermektedir. Burcu Tuna, 1.63 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

Burcu Tuna'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Canevim (Elvan) (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (Suna) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (Meral) (TV Dizisi)

2015 – Sen Benimsin (Ayşe) (TV Dizisi)

2011 – Eve Düşen Yıldırım (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Gülnihal Hatun) (TV Dizisi)

2010 – Kavak Yelleri (TV Dizisi)

2005 – Dondurmam Gaymak (Zeynep) (Sinema Filmi)

2004 – Kasırga İnsanları (TV Dizisi)

2003 – Kurşun Yarası (TV Dizisi)