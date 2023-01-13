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Burhan Çaçan’ın cenazesi evinden alındı

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın cenazesi Florya'daki evinden alındı.

Yayınlanma: 12:22 - 13 Ocak 2023 Güncellenme:
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Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan dün İstanbul Florya’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti.

Burhan Çaçan’ın cenazesi bugün yakınları tarafından evden çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Daha sonra Çaçan için evinin önünde helallik alındı.

Çaçan’ın cenazesi tören için Fatih Camii’ne götürüldü.

‘Ayaz Geceler’ ve ‘Yaradana Kurban’ şarkılarıyla ünlenen Çaçan evli ve iki çocuk babasıydı. (DHA)

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