Burnu kırılan iş insanı, Umut Evirgen’i affetti: Şikayetimi geri çekiyorum

İş insanı Ali Akın'ı, sahibi olduğu mekanda darp eden işletmeci Umut Evirgen'in yargılanmasına devam edildi. Akın duruşmada verdiği ifade de Evirgen'in kendisinden özür dilediğini söyleyerek, "Yüzündeki pişmanlığı gördüm. Şikayetimi geri çekiyorum" dedi.

Bir dönem oyuncu Tuba Büyüküstün ile birlikte olan, şimdilerde ise oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açan işletmeci Umut Evirgen 12 Ağustos 2019 tarihinde sahibi olan mekana gelen iş insanı Ali Akın ile tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından çıkan kavga sonucu Evirgen, Akın’ın burnunu kırmıştı.

Olayın ardından Ali Akın’ın şikayeti ile Evirgen hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasına müşteki Ali Akın ve taraf avukatları katılırken Umut Evirgen ise duruşmaya katılmadı.

“ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKİYORUM”

Duruşmada ifade veren Ali Akın, olay günü alkol aldıklarını ve Umut Evirgen ile tartıştıklarını anlattı. Evirgen ile olaydan 2 ay sonra konuştuklarını anlatan Akın, “Bir araya geldiğimizde sanık Umut pişman olduğunu söyleyerek benden özür diledi. Yüzündeki pişmanlığı da gördüm. Özgür irademle şikayetimi geri çekiyorum. Herhangi bir tehdit ya da baskı altında değilim. Hakkında dava açılan tüm sanıklardan şikayetimi geri çekiyorum” dedi.

Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

NE DEMİŞTİ

Umut Evirgen ise önceki celse yaptığı savunmasında, “O gün mekanıma gelen misafirlerimi uğurlarken kapıda tesadüfen karşılaştık. Öpüştük, şakalaştık. Büyük bir ihtimalle alkolün etkisiyle ‘Bana niye bakıyorsun?’ gibi içi boş bir laf etti. Daha sonra taksiyle evine gönderdik. Evime giderken arabamın önünü kesti, tehdit etti. Onu evine bıraktım. O sırada beni darp etti, sağ omuzum çıktı. Suçlamaları kabul etmiyorum” demişti.

GAZETECİ DE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Oyuncu Tuba Büyüküstün ile işletmeci Umut Evirgen’i görüntüleyen gazeteci İsmail Bayrak’ın fotoğraf makinesinin silah zoruyla gasp edildiği iddiasıyla Umut Evirgen ve korumaları tutuklanmış haklarında 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ancak Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak, dava sürecinde kendisine silah çekilmediğini ve yanlış anlaşılma olduğunu ileri sürerek şikayetinden vazgeçmişti.

Yargılama sonucunda sanıklar Umut Evirgen ile Ahmet Fatih Baltacı’nın beraatine, Doğan Akbaş’ın ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.