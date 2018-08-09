Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç’a cevap geldi

Berrak Tüzünataç, bir senedir ihtiyacı olan gence burs veriyordu. Tüzünataç, son burs ödemesini yatırdıktan sonra burs verdiği kişi tarafından sosyal medyadan engellendiğini duyurmuştu. O gençten yanıt geldi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Berrak Tüzünataç, yaklaşık 1 senedir ihtiyacı olan bir öğrenciye burs veriyordu. Oyuncu, son bursu yatırdıktan sonra burs verdiği kişi tarafından sosyal medyadan engellendi. Tüzünataç, engellendiğini ve büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Çok geçmeden öğrenci genç, çektiği video ile güzel oyuncudan özür diledi.

BERRAK TÜZÜNATAÇ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI



Tüzünataç ekran görüntüsünü paylaşarak “Bir seneden fazladır eğitimi için burs verdiğim kişi, son bursunu alıp beni bloklamış. Ahahahahahhaha. Gerçekten bu aralar insanlar ve kendim hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım (umarım..) Sanırım ben tam bir saftirikim” demişti.

‘ÖZÜR DİLERİM’



Berrak Tüzünataç’ın burs verdiği öğrenci, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile güzel oyuncudan özür diledi. Öğrenci genç, “Berrak Tüzünataç’ı ben engellemedim. Kız arkadaşım kıskandığı için engellemiş. Özür dilerim” dedi.