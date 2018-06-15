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Buse hamileyim dedi, Alişan ‘Salak salak hesaplar yapmayın’ diye uyardı
Mayıs ayının ilk haftasında sevgilisi Buse Varol ile dünya evine giren Alişan, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi.
Magazin 15 Haziran 2018 - 07:57

Oyuncu eşi Buse Varol ile kamera karşısına geçen ve sosyal medya hesabından eşinin hamile olduğunu duyuran Alişan’ın heyecanı, videoyu izleyen takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Çift bebek müjdesini birlikte vermeyi tercih etti. Yaklaşık 5 haftalık hamile olduğunu duyuran Buse Varol takipçilerinden iyi dileklerde bulunmalarını isterken Alişan da eşine destek vererek “Allah analı babalı büyütsün derler, lütfen siz de öyle yorumlar yapın. Salak salak hesaplamalara girmeyin, yok evlenmeden önce mi birlikte oldular gibi…” sözlerini sarf etti. Çift bebeklerini şubat ayının ikinci haftasında kucağına alacak.

Son güncelleme: 08:54 - 15.06.2018
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