Buse İskenderoğlu: Test sonucum pozitif çıktı

Corona virüsü tehdidine rağmen ev partilerine katıldığı için eleştirilen sunucu Buse İskendereoğlu'nun test sonucu pozitif çıktı.

Sunucu Buse İskenderoğlu, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını Instagram hesabından duyurdu.

İskenderoğlu, şu açıklamayı yaptı:

* Test sonucum pozitif çıktı. Fakat günlük vaka sayılarının 30 binlere ulaştığı, mesleğim gereği yaptığım çekimler ve herkes gibi zorunlu ihtiyaçlarımı karşılamak için bulunduğum toplu alanlarda kaptığım işin aslıdır.

* Bu durumu aylar önceki parti haberleri ile birleştirmek içler acısı. Tüm bu haberlerin şu anki hastalık sürecimle bağdaştırılması gibi imaları etik bulmuyorum.

* “Abartıldığı kadar bir şey yok” kısmına gelirsek, basın maalesef verilen röportajların içinden gidip öyle bir kısmı alıyor ki haberler daha fazla okunsun. Tamamen çarpıtılmış bir cümle!

* Yazın tüm eğlence mekanlarının açık ve tıka basa dolu olması konusuna girmiyorum bile… Herkese sağlıklı günler dilerim.

Geçen haftalarda Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral’ın doğum günü için manken Şevval Şahin tarafından düzenlenen parti sonrası bazı kişilerde corona virüsü çıkmıştı. Partiye katılanlar arasında yer alan Buse İskenderoğlu da çok eleştirilmişti.