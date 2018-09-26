Buse Narcı: Hayatıma girecek erkeği düşündüğüm için…

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Özcan Deniz’le yaşadığı aşkla geniş bir kitle tarafından tanınan ve magazin muhabirlerinin takibine giren oyuncu Buse Narcı, o dönem ensesindeki ‘Özcan’ yazılı dövmeyle çok konuşulmuştu. Narcı, katıldığı 2. Sayfa adlı magazin programında bu dövmeyle ilgili soruyu yanıtladı.

Rahmetli babasının adının ‘Özcan’ olduğunu ve dövmeyi babasının anısı için lisede yaptırdığını söyleyen Narcı sonrasında hayatına girecek erkeği düşündüğü için bu dövmenin üzerine kanat şeklindeki başka bir dövmeyle kapattığını söyledi. Özcan Deniz’le ilişkisi bittikten sonra onu hiç görmediğini söyleyen Narcı, ayrıca telefonla bile görüşmediğini söyledi.