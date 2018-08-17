Buse Narcı, Marmara Depremi’nde ölen babasını böyle andı

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Türkiye’yi derinden sarsan ve üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen acısı hala ilk günkü gibi devam eden 17 Ağustos Marmara depreminin oyuncu Buse Narcı için çok daha trajik bir anlamı var. O depremde asker olan babasını kaybeden Narcı, o sırada altı yaşında olmasına rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söylüyor. İşte Buse Narcı’nın babasının ölümünün 19. yılında sosyal medya hesabından paylaştığı o satırlar:

“Baban öldüğünde nefes alamazsın. Ağlayamazsın, boğazına bir yumru tıkanır, yutamazsın. Baban öldüğünde çocukluğun biter, büyürsün, eğer o zaman kadar büyümemişsen. Varsa çocuğun; artık sadece, anne ya da baba olursun. “Evlat” olamazsın artık koca bir çınara, kimsenin kolunun altına sığınıp saklanamazsın dünyanın tüm dertlerinden uzağa . Bir daha hiçbir adamın dolduramayacağı kocaman bir boşluk olur kalbinin tam ortasında. Bir daha hiç kimse öyle kokmaz, bir daha hiç kimse öyle dokunmaz sana . . . Bugün senin melek olduğun gün… #17agustos1999 #ölümyıldönümü… Nur içinde uyu seni seviyorum”