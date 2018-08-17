Buse Narcı, Marmara Depremi’nde ölen babasını böyle andı

Türkiye’yi derinden sarsan ve üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen acısı hala ilk günkü gibi devam eden 17 Ağustos Marmara depreminin oyuncu Buse Narcı için çok daha trajik bir anlamı var. O depremde asker olan babasını kaybeden Narcı, o sırada altı yaşında olmasına rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söylüyor. İşte Buse Narcı’nın babasının ölümünün 19. yılında sosyal medya hesabından paylaştığı o satırlar:
“Baban öldüğünde nefes alamazsın. Ağlayamazsın, boğazına bir yumru tıkanır, yutamazsın. Baban öldüğünde çocukluğun biter, büyürsün, eğer o zaman kadar büyümemişsen. Varsa çocuğun; artık sadece, anne ya da baba olursun. “Evlat” olamazsın artık koca bir çınara, kimsenin kolunun altına sığınıp saklanamazsın dünyanın tüm dertlerinden uzağa . Bir daha hiçbir adamın dolduramayacağı kocaman bir boşluk olur kalbinin tam ortasında. Bir daha hiç kimse öyle kokmaz, bir daha hiç kimse öyle dokunmaz sana . . . Bugün senin melek olduğun gün… #17agustos1999 #ölümyıldönümü… Nur içinde uyu seni seviyorum”