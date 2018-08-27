Buse Narcı’dan ilginç satırlar: Kendimi seçmeyi, önce kendimi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Geniş bir kitle tarafından oyuncu Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Buse Narcı, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Genç yaşında şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Narcı’nın adı geride bıraktığımız haftalarda şarkıcı Sinan Akçıl’la anılmış ancak bu ilişki son derece kısa sürmüştü. Narcı, yaşadığı bu hızlı trafiğin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve kendisiyle bir iç hesaplaşma yaptı. İşte Buse Narcı’nın o satırları:

“Beni kendimden uzaklaştıranları hayatımdan uzaklaştırmayı öğrendim. Kendimi seçmeyi, ‘önce kendimi’… Gözünün içine bakmaktan vazgeçtiklerim oldu ve mesafelere rağmen ömrüm boyu kıymetlim kalacaklar da… Bir sürü şeyler oldu, senin, benim, hepimizin hayatında… Ama bak hayat dipdiri duruyor. Ve şimdi tam da bir yaz ortasında, kaygıları o kalabalık şehirde bırakmışken… ‘ohh be’ demek için ne muazzam zaman… Aromalı şahane öğleden sonralarını müzikli akşamlara bağlamak ve kendini ödüllendirmek mevsimi… Durmak herkese iyi gelir, yaz herkese iyi gelsin. Daima tebessüm ve aşkla…”