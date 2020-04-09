Buse Terim 6 ayda nasıl 21 kilo verdiğini açıkladı

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim’in kızı Buse Terim, resmen eridi! Bir dönem fazla kiloları ile gündeme gelen Buse Terim, 6 ayda 21 kilo verdi. 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine giren ve 2016 yılında Nil’i, 2018’de Naz’ı kucağına alma sevinci yaşayan Buse Terim, ‘fasting’ olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle kilolarından kurtulduğunu açıkladı.



‘BANA İYİ GELMEDİĞİNİ FARK ETTİM’

Yıllarca bir sürü diyet uyguladığını belirten Terim, nasıl kilo verdiğini şöyle anlattı: “İkinci kızımı doğurduktan sonra da birçok beslenme türünü denedim ama bunları yaparken bir paket düzenine ve bir diyete bağlı kalmanın bana iyi gelmediğini fark ettim.



‘KENDİ BESLENMEMİ KENDİM ÖLÇMEYE BAŞLADIM’

O yüzden kendi kontrolümü kendi elime almaya karar verip, bu aralıklı orucu denedim. Bana çok iyi geldi. Saçma açlıklarım azaldı, aç karnına uyumanın bana iyi geldiğini fark ettim. Aç karnı yattığımda hem daha güzel uyku uyuyorum, hem de sabah daha dinç kalkıyorum. Aralıklı oruç uygularken kendi beslenmemi kendim ölçmeye başladım.”



